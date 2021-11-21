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خبيرة تغذية: الخضروات تزيد من قوة الجهاز المناعي

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خبيرة تغذية: الخضروات تزيد من قوة الجهاز المناعي خبيرة تغذية: الخضروات تزيد من قوة الجهاز المناعي

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عشب البيسليم يقلل الشهية بصورة كبيرة، ويؤدي إلى الشعور بالعطش بصورة كبيرة، ومع تناول المياه يزيد حجم البيسليم داخل المعدة، وبالتالي لا يتناول مريض السمنة قدر كبير من الطعام، وينخفض الوزن مع مرور الوقت.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الأم عليها أن تحذر الطفل من تناول الوجبات السريعة، والعمل على تناول الخضروات قدر الإمكان، لأنها تزيد من قوة الجهاز المناعي بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتناول بعض الفيتامينات عند العمل على خفض الوزن للحفاظ على نضارة البشرة، وعدم تساقط الشعر، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول مكمل غذائي يساعد على خفض الوزن وفي نفس الوقت يعوض ما ينقص الجسم من فيتامينات.

المصرى اليوم

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