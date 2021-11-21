تعليم المنوفية تكرم الطالب الفائز بالميدالية البرونزية في مسابقة «الأولمبياد المصري»

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كرم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، الطالب أحمد جمال بالمدرسة الأمريكية الخاصة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، لفوزه بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية في مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية والتي نظمتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتم اختيار الطالب ضمن أفضل عشرين مبرمج على مستوى الجمهورية تحت سن 18 عاما.

كانت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات قد منحت الطالب احمد جمال شهادة تقدير كما كرمه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاشتراكه وتميزه في المسابقة التي تعد متخصصة في البرمجة الخاصة بحل المشكلات البرمجية المعقدة بلغة ++c.

كما احتل الطالب أحمد جمال علي مركز متقدم في المسابقة البرمجية لطلاب الجامعات المصرية وحصل علي شهادة موقعة من وزير الاتصالات ورئيس الاكايمية العربية للعلوم والتكولوجيا ومدير تنظيم المسابقة علي مستوي العالم .

من جانبه قدم مدير المديرية تهنئته للطالب على تميزه وتفوقه في مجال البرمجيات متمنيا له دوام التميز والرقي كما قدم الشكر لمدرسة الطالب واسرته لحرصهم على دعمه ورعايتهم وتنميتهم لموهبته وتشجيعه لمواصلة هذا التفوق والابداع .