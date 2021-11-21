بوتين يعلن تلقيه جرعة معززة من لقاح «سبوتنيك لايت» المضاد لـ«كورونا»

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تلقيه جرعة معززة من لقاح «سبوتنيك لايت» المضاد لـ«كوفيد-19»، مضيفا أنه بحالة جيدة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز «غماليا» للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة: «اليوم، بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم، أخذت مرة أخرى لقاح (سبوتنيك لايت)، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم».

هذا وجرى تطعيم الرئيس الروسي بوتين في 23 مارس الماضي، بالمكون الأول من اللقاح، حيث جرى تطعيمه بعيدا عن أعين الكاميرات، عقب ذلك أعلن الرئيس عن وجود أجسام مضادة جيدة لديه.

وفي 14 أبريل أعلن بوتين أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.

بعد ذلك أعلن الرئيس الروسي أنه تلقى لقاح «سبوتنيك V».