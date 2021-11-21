«الهندسة الإلكترونية» بالمنوفية تحصد المركز الأول في مارثون ابتكار بمركز «TIEC»

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حصد فريق مشروع «إنجاز» المشترك بين قسم هندسة وعلوم الحاسبات وقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، الأحد، المركز الأول على محافظة المنوفية في مسابقة Creativa وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار أعضاء الفريق أن الهدف الأساسى من المشروع هوالحفاظ على المحاصيل الزراعية وتقليل نسبة الفقد في الانتاج.

كما أن فكرة المشروع تقوم على ترشيد استخدام المياه والاسمده والامداد بهما بطريقة آلية طبقا لإحتياج المحصول بناء على المعلومات التي يتم جمعها باستخدام الحساسات المتاحة بالسوق المصري ومعالجتها بأحدث وسائل الذكاء الإصطناعي والنظم الرقمية الحديثة.

واكد الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية على أن نجاح هذا المشروع وحصوله على المركز الأول ماهو إلا نتاج تعاون مشترك بين أقسام الكلية المختلفة وتبادل الخبرات بين أبناء كلية الهندسة الالكترونية العريقة .

وضم فريق العمل الدكتور أمجد سيد عبدالمجيد بقسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم والدكتور عز الدين بدوى حمدان بقسم هندسة وعلوم الحاسبات والدكتور عبدالله نبيل محمد مصطفى بقسم هندسة وعلوم الحاسبات.