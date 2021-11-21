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«تحذر من كورونا».. آخر ظهور للفنانة سهير البابلي : «أوعوا تتخاصموا يا حبايبي» ()

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«تحذر من كورونا».. آخر ظهور للفنانة سهير البابلي : «أوعوا تتخاصموا يا حبايبي» (فيديو) «تحذر من كورونا».. آخر ظهور للفنانة سهير البابلي : «أوعوا تتخاصموا يا حبايبي» ()

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توفت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، حسبما أكد رضا طعمية زوج ابنتها.

كان آخر ظهور للفنانة الراحلة سهير البابلي، من خلال مقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة فيه من .

ظهرت الفنانة سهير البابلي في فيديو تحذر من فيروس كورونا قائلة: «يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

المصرى اليوم

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