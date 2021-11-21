«أعمالها ستبقى خالدة».. وزيرة الثقافة تنعى الفنانة سهير البابلي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة سهير البابلى التي غيبها الموت اليوم الأحد 21 نوفمبر عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى ايقوناتها، مشيرة إلى أنها شكلت نموذجا للإبداع المتنوع، وأن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.