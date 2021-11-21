رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (تفاصيل)

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الأحد، وفدا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمرافقة الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض قبل توجههم في زيارة إلى كلية التمريض لتجديد اعتمادها.

أكد مبارك خلال اللقاء على أهمية الاستمرار على طريق الجودة وأنه لا يقل أهمية عن الحصول عليها خاصة في كلية التمريض التي تسعى لتطوير التعليم بها والوصول إلى خريج قادر على تأدية واجبه المنوط به ومواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى أهمية دور الكلية في القطاع الطبى وما تقدمه من رعاية للمرضى، مستعرضا دور الكلية في جائحة كورونا ومشاركتها على كافة المستويات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، ومشاركتها في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة ضمن مساهمات الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من القوافل التي يتم تنظيمها على مدار العام خدمة للمجتمع.

واستعرضت الدكتورة إيناس قاسم استعدادات الكلية لاستيفاء معايير تجديد الاعتماد، وماتشهده من تطور على كافة الأصعدة من تجهيزات وتجديدات في البنية التحتية والمنشآت والمعامل، بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية والعمل على رفع كفاءة ومهارة الطلاب.