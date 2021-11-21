محافظ الإسكندرية: الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف (صور)

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تابع محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسيير حركة المرور بطريق الكورنيش. يأتي ذلك استمرار لجولات المحافظ التفقدية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

خلال الجولة؛ قال المحافظ أن الحركة المرورية بطريق الكورنيش لم تتوقف نهائياً، موضحاً أنه بشكل مؤقت حدثت كثافة وبطء في الحركة المرورية ببعض المناطق بالكورنيش، نظراً لكثافة الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش، مشيراً إلى أنه عقب استيعاب الشنايش تم رجوع الحركة المرورية بشكلها الطبيعي مرة أخرى.

وأوضح الشريف أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ أول أمس قد فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة عدة مرات. وأكد أن هناك غرفة عمليات رئيسية وتنسيق كامل بين كافة الجهات والأجهزة والقطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة لمتابعة ورصد حالة الشارع، موضحاً أن جميع معدات وسيارات الصرف الصحي بجميع الجهات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل متواصل على مدار الساعة لكسح تراكمات الأمطار الغزيرة.

وأشار المحافظ إلى أنه من الطبيعي تواجد بعض التراكمات لمياه الأمطار في بعض الشوارع الجانبية وخاصة بالمناطق العشوائية المنخفضة عن مستوى سطح الأرض، وذلك في ظل غزارة الأمطار وموجة الطقس السيئ،موضحاً أنه جاري التعامل لرفع جميع التراكمات وتصريف المياه المتراكمة في الميادين والشوارع الرئيسية ثم البدء في الشوارع الجانبية.