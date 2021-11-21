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نادر السيد يتولى الإدارة الفنية لفريق طامية

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نادر السيد يتولى الإدارة الفنية لفريق طامية نادر السيد يتولى الإدارة الفنية لفريق طامية

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أعلن مجلس إدارة مركز شباب طامية عن تولي الكابتن نادر السيد «لاعب والأهلي ومنتخب السابق» الإدارة الفنية لفريق طامية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجلس الإدارة أنه لن يكون هناك إى تغيير في قوام الجهاز الفني وسيقود المدير الفني الجديد أول تدريبات الفريق يوم الأثنين القادم في الثانية والنصف ظهراً على ملعب مركز شباب طامية.

كما أكد مجلس الإدارة أن الكابتن نادر السيد إضافة فنية كبيرة لفريق طامية وسيعمل على تحقيق رغبة جماهير طامية لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد نادر السيد من أبرز حراس مرمى مصر عبر تاريخها بفضل المستويات الرائعة التي قدمها مع فريق الزمالك ومنتخب مصر.

المصرى اليوم

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