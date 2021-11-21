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«صحة الأقصر»: تطعيم أصحاب عربات الحنطور بالأقصر بلقاح كورونا

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«صحة الأقصر»: تطعيم أصحاب عربات الحنطور بالأقصر بلقاح كورونا «صحة الأقصر»: تطعيم أصحاب عربات الحنطور بالأقصر بلقاح كورونا

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طالب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة تطعيم جميع المواطنين بمحافظة الأقصر، خاصة الفئات المتعاملة مع السائحين حتى تكتمل المنظومة السياحية من سحر الطبيعة الخلابة وعظمة الأجداد، وتصبح الأقصر أيقونة السياحة.

وشكَّل الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مجموعات عمل متحركة لتطعيم قائدي مركبات الحنطور، وكذلك أهالي محافظة الأقصر بمنازلهم ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة وصول محافظة الأقصر إلى نسبة عالية من تطعيم المواطنين.

في سياق متصل، قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بتوفير التطعيم الفوري للمواطنين ضد المستجد، وتم توفير لقاح فيروس كورونا داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة، و5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر، بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المنتقلة التي تجوب جميع أنحاء محافظة الأقصر.

وناشدت محافظ الأقصر المواطنين سرعة الحصول على اللقاح، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول عليه، مؤكدا ثقته في وعي المواطن الأقصري في أن يكون ساعدا داعما لجهود الدولة في ذلك.

المصرى اليوم

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