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الأهلي يعلن شروط التصويت في انتخابات النادي يوم الجمعة

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الأهلي يعلن شروط التصويت في انتخابات النادي يوم الجمعة الأهلي يعلن شروط التصويت في انتخابات النادي يوم الجمعة

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أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادي، وإبراز الاثنين معا للسيد المستشار في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة مساء الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، مع السادة المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي.

وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.

وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددون لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021» أو الحالي «2021-2022».

وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب السادة المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.

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