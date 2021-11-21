  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تنويه للسعوديين الراغبين في السفر إلى سريلانكا

Print
تنويه للسعوديين الراغبين في السفر إلى سريلانكا تنويه للسعوديين الراغبين في السفر إلى سريلانكا
أصدرت سفارة خادم الحرمين في كولمبو السريلانكية تنويها إلى السعوديين الراغبين في السفر إلى سريلانكا قالت فيه إنه يجب الحصول على فحص PCR قبل المغادرة بـ 72 ساعة، ولا يوجد فحص من هذا النوع في المطار للملقحين بالكامل.

وأضافت أنه يتطلب تقديم شهادة تطعيم بجرعتين ضد كوفيد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، وشددت على أن من لم يتلق اللقاح أو من لم يكمل الجرعات المحددة فسيتم اخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما مع إجراء فحص الـ PCR.

أما بالنسبة للحصول على تأشيرة الدخول، قالت السفارة، إنه يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة أو عند الوصول إلى المطار، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وسيتم إحاطة المواطنين بما يستجد في هذا الشأن.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الأربعاء أول أيام الشتاء

الأربعاء أول أيام الشتاء

باعة متجولون ينافسون محال الشتلات

باعة متجولون ينافسون محال الشتلات

خدمات طارئة بصحي الضميرية

خدمات طارئة بصحي الضميرية

البيئة : لا خدمات حكومية للأراضي المجزأة المخالفة

البيئة : لا خدمات حكومية للأراضي المجزأة المخالفة