رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

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تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيية، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وكان الدبيبة قد انتقد قانون الانتخابات في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم.

وأضاف أن «التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين».