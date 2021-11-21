الأهلي يخصص «4 جراجات» لاستقبال سيارات الأعضاء في انتخابات الجمعة

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حرصت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي على استئجار العديد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء والتيسير عليهم أثناء المشاركة في الانتخابات المقر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة وهي جراجات المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة الأهلي الجديد.

كما حرصت إدارة النادي على تخصيص عدد من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمقر الجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضا.