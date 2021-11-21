زمالك 2005 يهزم الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: أنس وائل «شيكابالا» هدفين، وكريم حامد هدفا.

من جانبه، أكد رفاعي محمد مدرب الفريق أن اللاعبين قدموا اداء رائعا خلال اللقاء اليوم وخاصة بالشوط الثاني، مما أثمر الفوز بثلاثية مقابل هدف .

وأضاف محمد أن الأداء يتحسن بشكل طيب من مباراة لأخرى، وكذلك المردود البدني للاعبين طوال أحداث اللقاء رغم مرور أسابيع من البطولة.

واختتم مدرب زمالك 2005 أن الفريق يأخذ كل مباراة على حدة، حتي الوصول إلى الهدف وهو التتويج بالبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 من: رفاعي محمد رفاعي مدربا، محمد إبراهيم مساعد مدرب، محمد عبدالحميد كيبر مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين إداريا، ياسين غنيم أخصائى علاج طبيعى وناصر أحمد مهمات.