إزالة 54 حالة تعد على أراضي الدولة بمركز إسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية الدير والنجوع وزرنيخ ونجع الشيخ فضيل ونجع أبوحميد.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة 54 حالة تعد منها 20 حالة مخالفة بمساحة 2203 م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الأبيض، و34 مخالفة بمساحة 5 أفدنة وقيراطين، عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.