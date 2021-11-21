وفاة الفنانة سهير البابلي بعد صراع مع المرض

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أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت علي إثرها إلى المستشفى.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.