رئيس جامعة الزقازيق: «الأهلية» تتميز بتخصصات تواكب متطلبات سوق العمل (صور)

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نظم المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، الأحد ، المائدة المستديرة لمناقشة احتياجات ومتطلبات سوق العمل من التخصصات الهندسية، وذلك بقاعة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور ممثلي 15 شركة بالقطاع الخاص لخدمة طلاب وخريجي كلية الهندسه وتأهيلهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة.

وخلال كلمته رحب الدكتور عثمان شعلان بجميع الحضور، مؤكداً على أهمية مراكز التطوير المهني لما لها من دور فعَال ومتميز في تدريب الطالب وتأهيله لسوق العمل، وأن اليوم هو فرصة مهمة لمناقشة احتياجات سوق العمل من التخصصات الهندسية، ومعرفة آراء أصحاب الأعمال في ظل تأثير جائحة كورونا على الوضع الحالي في كافة المجالات، بالاضافة إلى التأكيد على ربط الدراسة الأكاديمية بالجوانب العملية والمهنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.



وأشار إلى أن الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الطوارئ ،ومستشفى العاشر من رمضان، والجامعة الأهلية، والتى تتميز بتخصصات حديثة تتوافق مع متطلبات العصر .



وأوضحت الدكتورة جيهان يسرى، أن الجامعة من خلال قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحرص كل الحرص على تأهيل أبنائها طلاباً وخريجين لسوق العمل، وأن رسالة الجامعة لا تنتهي فقط على الناحية العلمية النظرية، بل تسعى دائما للبحث عن آلية الربط بينهم وبين مجتمع الأعمال بطرق وأشكال متعددة، حيث تعد مراكز التطوير المهني بالجامعة أحد القنوات التي تهتم بهذا الشأن وتقوم بتأهيل الطلاب وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، والتي هي في تطور وتغيير مستمر مع التطور العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات

وأكد الدكتور هشام فوزى، على أهمية التعاون بين الجامعة ومجتمع الصناعة، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لسرعة التطبيق، وهذا ينعكس على وضع برامج دراسية جديدة مختلفة، حيث تحتوى كلية الهندسة على تخصصات مختلفة لمواكبة التطور المستمر والسريع في كافة القاطاعات، بالاضافة إلى أن هناك برامج متخصصة تخدم المجتمع والطالب وتؤهله لسوق العمل، وتكمن أهمية المشروع بالنسبة للخريجين من خلال التدريب العملى قبل التخرج أكاديمياً واتاحة فرص عمل مناسبة للطلاب، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء اليوم هو الاستماع للآراء والمتطلبات من رجال الأعمال بالنسبة لتخصصات الهندسة المختلفة، حيث سيتم ترجمتها على البرامج الدراسية الموجودة لتواكب الواقع الحقيقى لسوق العمل.



وخلال المادة المستديرة اليوم تم تبادل الآراء والنقاش والخروج بعدد من التوصيات، من أهمها ضرورة زيادة التدريب العملي للطالب قبل التخرج، مع إدخال الجانب الفني والتكنولوجي بجانب الأكاديمي خلال فترة الدراسة للطالب بالكلية، بالاضافة إلى تطوير المواصفات عن طريق ضبط الجودة والمواصفات الفنية للمقررات الدراسية، حتى يكون خريجي الهندسة مؤهلين ومدربين وفقاً لأحدث المتطلبات لسوق العمل .