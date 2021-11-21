استعدادات في المنوفية لبدء حملة الكشف عن الفيروسات الكبدية لطلاب أولى إعدادي

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عُقد الاجتماع التحضيري لتدشين حملة رئيس الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الصف الأول الاعدادي بجميع المدارس الإعدادية بمحافظة المنوفية للكشف عن الفيروسات الكبدية ضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة حضره هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية والدكتور يحيى سعيد مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية.

حضر الاجتماع الدكتور ناصر شرشر مدير إدارة الطب الوقائي للفيروسات الكبدية بالتأمين الصحي والدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الأولى بفرع التأمين الصحي بالمنوفية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق الحملة بالمدارس الإعدادية الحكومية والخاصة بنطاق محافظة المنوفية بدء من غدا الإثنين 22 نوفمبر وتحويل الطالب الذي تثبت إيجابيته إلى العيادات المختصة التابعة للتأمين الصحي للطلاب لتلقي العلاج.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تنفيذ حملات توعوية من التأمين الصحي بالمدارس لنشر الثقافة الصحية النظرية والعملية والاسعافات الأولية في إطار الحرص على التثقيف الصحي للطلاب والعاملين لمكافحة العدوى وتنشيط دور الجمعيات الصحية بالمدارس.