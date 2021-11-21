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استقرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تسليم نادي الزمالك بعد غد الثلاثاء للجهة الإدارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعد اقتراب عودة مرتضى منصور، رئيس الزمالك المجمد مجلسه منذ عام كامل، والذى قضت محكمة القضاء الإدارى بعودته لقيادة نادى الزمالك.

ومن المقرر ان تقوم الجهة الإدارية بعد تسلمها النادى من لجنة حسين لبيب، بتسليم نادي الزمالك لمجلس مرتضي منصور ليقوم بالدعوة للانتخابات ويستمر في مهام عمله حتي موعد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات.

فيما يتمسك مرتضي منصور بالعودة غدا الاثنين وليس الثلاثاء وقام بدعوة مجلسه إلى الاجتماع غدا للدعوة للانتخابات ويؤكد ترشحه للانتخابات المقبلة.

وكانت المصرى اليوم قد انفردت بتفاصيل جلسة اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور لترتيب عودته لنادى الزمالك.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات المقبلة داخل أروقة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة والتي تدير النادي.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد في الساعات الجارية جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق.

عودة مرتضي منصور رئيسا لنادي الزمالك

وأوضح المصدر أن الوزير قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل.

وشدد المصدر على أن رحيل اللجنة المؤقتة الحالية سيكون يوم 23 نوفمبر الحالي بعد 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

تجمع حاليا اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لبحث تقديم اعتذار عن الاستمرار حتى نهاية مدة تكليفها بإدارة نادى الزمالك المقررة بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد أنباء عودة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الذي صدر حكما بعودته لقيادة القلعة البيضاء، بعد تجميده لمدة عام كامل، منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتنتظر اللجنة في الوقت الحالى، تأكيد قرار عودة مرتضى منصور من وزارة الشباب والرياضة، لتقديم الاعتذار عن الإستمرار في قيادة النادى بشكل رسمي، حيث من المقرر ان يستلم مرتضي منصور إدارة الزمالك بعد غد الثلاثاء.