محافظ أسوان يستقبل وفد «مستقبل وطن» على رأس قافلة مساعدات تضم 40 حافلة

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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في لقائه مع وفد حزب مستقبل وطن والذى وصل لأسوان على رأس قافلة تضم 40 حافلة من المساعدات والتجهيزات المنزلية، الأحد، إنه «ليس هناك أمامنا رفاهية من الوقت حيث أننا نعمل بكل قوة لسرعة تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أسبوع، ولذا تم استبعاد بعض الجمعيات من المشهد لأنه لا مجال أمام أي جمعية أو مؤسسة مجتمع مدنى تحاول استغلال هذه الأزمة لتحقيق أغراض خاصة أو تسعى وراء الشو الإعلامى وجمع التبرعات».

ضم الوفد رئيسى لجان حقوق الإنسان، والطاقة بمجلس النواب طارق رضوان، وحسام عوض الله، بجانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب .

وكشف محافظ أسوان عن أنه لمواجهة تداعيات السيول فقد تم إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحى السلام في وقت قياسى، بالإضافة إلى توزيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على 14 قرية ومنطقة متضررة بعد عرض تدخلهم سواء بالمساعدات العينية أو بإعادة إنشاء المنازل التي شهدت إنهيار كلى بإستثناء المنازل الواقعة في مخرات السيول أو التي صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدى أصحابها على أراضى الدولة، مؤكداً بأن المحافظة لا تتعامل مباشرة مع قوافل المساعدات التي وصلت من صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، أو الأحزاب السياسة والمجتمع المدنى ولكن التعامل يتم من خلال الجمعيات الأهلية وبإشراف من مديرية التضامن الإجتماعى، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود إحتواء تداعيات السيول.