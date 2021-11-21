★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدّر النجم الكبير عمرو دياب ترتيب موقع يوتيوب للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة في مصر على موقع الفيديوهات الشهير هذا الأسبوع.

وكشف تصنيف «Youtube Charts» عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 12 مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط.

وجاء في المركز الثاني عصام صاصا بـ 5.47 مليون مشاهدة، بينما جاء محمد حماقي في المركز الثالث بـ 5.43 مليون مشاهدة.

وضمّت القائمة 20 إسما، حيث جاء في المركز الرابع حسن شاكوش، ثم ويجز في المركز الخامس، وفي المرتبة السادسة «مسلم»، واحتل المركز السابع محمد رمضان، والمركز الثامن لـ «مسلم»، وفي المرتبة التاسعة «حمو التيخا»، وجاء تامر حسني في المركز العاشر.

وفي المرتبة الحادية عشر جاء عمر كمال، بينما احتلّ حمو بيكا المركز 12، وجاء أحمد سعد في المركز 13، ثم أحمد موزة في المركز 14، وحودة بندق في المركز 15 و16، يليه «عنبة» في المركز 17، والصواريخ في المرتبة الـ18، وعمر كروان في المركز 19، وأخيرا سيف مجدي في المركز العشرين.

من ناحية أخرى تصدر عمرو دياب ترتيب «Youtube Charts» للقائمة الأكثر استماعا ومشاهدة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة «90 يومًا» من العام الجاري، محققًا أكثر من 92 مليون مشاهدة.