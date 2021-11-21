العثور على جثة مذبوحة لشخص في قرية بمركز سنورس بالفيوم

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عثر مزارعون بقرية أبوشناف التابعة لمركز شرطة سنورس، الأحد، على جثة شخص ملقاه بأراضي الزراعية مذبوح من الرقبة وبه عدة طعنات متفرقة وقامو بالاتصال بالشرطي.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد حافظ الحنبولي مٱمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من مزارعين بقرية ابوشناف بالعثور على جثة شخص في الأربعينات مذبوح وملقي في الأراضي الزراعية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل شخص بطريقة الذبح في الرقبة وبه عدة طعنات متفرقه.

وأكدت التحريات الأولية أن القتيل يدعي جمعه بكري سعد يبلغ من العمر 43عاما ومحل إقامته بقرية الصبيحات التابعة لمركز طامية.

وتم تشكيل فريقين من مباحث مركز شرطة سنورس ومركز شرطة طامية لعمل التحريات الازمة والقبض على الجناة وتنتظر مباحث القسمين نقل الجثمان حتي تنتهي النيابة العامة من المعاينة في مكان الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق