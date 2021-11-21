وفاة عميد أسرة "آل مبارك"

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توفي عميد أسرة "آل مبارك" بجازان، الشيخ طاهر بن علي بن محمد آل مبارك.

وصُلي على الفقيد، عصر اليوم الأحد، بمحافظة صامطة في الجامع الكبير، ودفن في المقبرة الواقعة جنوب السوق الشعبي.

استقبال العزاء في قاعة ريتال بالمحافظة، أو الاتصال على جوال أبنائه:

الدكتور أحمد طاهر: 0504754080.

عبد الإله: 0556610142.

علي: 0509966884.

يوسف: 0553365883.

إبراهيم: 0504402920.

"سبق" تتقدم بصادق العزاء لمدير العلاقات العامة بالصحيفة الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، في وفاة عمه، ولكل أفراد الأسرة، سائلين الله لهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.