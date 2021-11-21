بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي يكشف حقيقة معجون الأسنان

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أكد أن وضعه على الحروق من أبرز الأخطاء الشائعة

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي مقطع فيديو توعويًا يسلط الضوء على إشاعة تتعلق بمدى إمكانية استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق، حيث يتزامن الفيديو مع بداية فترة الشتاء في معظم دول الخليج والتي عادةً ما يصحبها فعاليات قد تتسبب في الحروق مثل إشعال النار أو استخدام أجهزة للتدفئة.

وأوضح المجلس خلال الفيديو أن وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة؛ كونه يحبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم، كما أنه قد يتسبب بتلوث الحروق.

ونصح المجلس الأشخاص الذين يتعرضون للحروق بالابتعاد عن مصدر الحرائق، وتبريد منطقة الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة، والابتعاد عن الثلج أو ماء الثلج، والتأكد من عدم تعلق أي شيء بالمنطقة.

وأشار المجلس خلال مقطع الفيديو إلى ضرورة تغطية الجرح بشريط لاصق أو كيس بلاستيكي نظيف للحروق، مع استخدام المُسكن عند الشعور بالألم ومنها "الباراسيتامول" و"الإيبوبروفين .

وشدد على أنه إذا كان سبب الحروق مادة حمضية او كيميائية، فإنه من الضروري شطف المنطقة المصابة بأكبر قدر ممكن من الماء النظيف، والاتصال بالإسعاف فورًا!