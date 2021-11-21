رانيا فريد شوقي سيدة مطلقة وتعول أبناءها في «الحلم»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعيش الفنانة رانيا فريد شوقي حالة نشاط فني، حيث تشارك في مسلسلين مختلفين هما «الحلم» و«أبو العروسة 3»، وذلك بعد أن حققت نجاحا كبيرا في حكاية «أم العيال» التي عرضت مؤخرا.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، تفاصيل دورها في مسلسل «الحلم» الذي تقوم بتصوير مشاهدها فيه في الفترة الحالية، حيث تجسد شخصية سيدة تعيش في العشوائيات يقوم زوجها بتطليقها، لتتولى هي مسؤولية التربية والإنفاق على أبنائها، وتمر بالعديد من المواقف الصعبة.

وأعربت رانيا فريد شوقي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الحلم»، الذي يضم كوكبة كبيرة من كبار الفنانين منهم صابرين، محمد رياض، صلاح عبدالله، سميرة عبدالعزيز، كمال أبورية، أنوشكا، مي كساب، بالإضافة للعديد من الوجوه الشابه، وهو من تأليف محمد رجاء ومن إخراج حسني صالح.

وأشارت إلى أنها مشغولة أيضا بتصوير الجزء الثالث من «أبوالعروسة»، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزئين الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.