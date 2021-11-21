قوافل «اطمن» تنفذ مشروعات للأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مبادرة «قوافل أطمئن» عدد من المشروعات لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج، بالتحديد داخل مركز ساقلته وقراه وهى: ( الحاجر- الجلاوية- الرياينة- الكيتكاته- عرب بنى واصل- العوامية- سفلاق) .

سوهاج

وأعلنت المبادرة انه تم سقف وإعادة بناء 13 منزلا من الطين و7 حمامات و110 بيارات وتوزيع 25 بوتاجاز و50 سرير وعدد 4300 بناء وعدد 50 مروحة وتوزيع مواد غذائية، حيث تمت هذه الأعمال بالتنسبق مع وزارة التضامن الاجتماعي .

سوهاج

وفى نهاية المبادرة، تم تنظيم احتفالية بحضور الدكتورة رانده فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج وشريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته والسيدة هبة علام، رئيس مجلس ومؤسس مؤسسة«أنت الخير»للتنمية والخدمات المشهرة برقم 10864 لسنة 2019، وندى حبيب مؤسس ورئيس «تحوت مصر»، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين .

كما اشتمل الحفل على العديد من العروض الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة والمقدمة باسم مؤسسة انت الخير، ومؤسسة تحوت، للتاكيد على أهمية هذه الأعمال في دعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى سوهاج. ‎

وأعربت مستشار وزيرة التضامن رانده فارس، عن مدى سعادتها لما راته من إبداع وتكامل على أرض الواقع، من مؤسسة أنت الخير وشبابها المتطوعين وبين مدارس تكنولوجي ومساهمتها في تفعيل المبادرة، موجهة الشكر للدكتور أحمد الديب الخولى، وطلاب مدارس تكنولوجى، والعروض المسرحية المميزة التي تناولت قضايا تهتم بالمجتمع السوهاجى وتاثيرها في التنمية المستدامة. ‎

وتاتى هذه المبادرة في إطار حرص مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية، للأولى بالرعاية، كما أن المنازل التي جرى سقفها كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو بدون سقف، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأولى بالرعاية.