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مانشستر سيتي يتنزع وصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى إيفرتون

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مانشستر سيتي يتنزع وصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى إيفرتون مانشستر سيتي يتنزع وصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى إيفرتون

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تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على منافسة إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر رفاق المدرب بيب جوارديولا على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة، وتقدم رحيم إسترلينج في الدقيقة 44، وأضاف زميله كاسكانتي الهدف الثاني عند الدقيقة 55، واختتم برناردو سيلفا الثلاثية في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

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