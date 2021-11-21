جامعة عين شمس تبدأ امتحانات الدراسات العليا.. ولقاح كورونا شرط الدخول

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أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بدء أولي أيام امتحانات الدراسات العليا الاكاديمية- دور نوفمبر ٢٠٢١ بكلية التجارة جامعة عين شمس.

قالت هيام وهبة وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية برعاية الدكتور خالد قدري عميد الكلية، التى تنظم سير الامتحانات وتم الإعلان عنها لجميع الطلاب مسبقا قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات مشيرة إلى تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب .

أشارت إلى التأكيد على عدد من الضوابط منها ان جميع الطلاب قاموا بتلقي لقاح كورونا كذلك التأكد من عدم إصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الإمتحان، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات مع التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات، كما تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لكلية التجارة منعا لتكدس الطلاب.

جدير بالذكر أنه قد تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا ١٣٣ طالب لامتحانات الدبلومات التي يبلغ عددها ١٤ دبلومة، ٣١ طالبا لامتحانات تمهيدي الدكتوراه، ٥٩ طالبا لامتحانات تمهيدي الماجستير.