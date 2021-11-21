ضبط سيارة محملة بـ 44 «جردل مخلل» منتهية الصلاحية بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع الدعم وضبط كل ما هو يضر بصحة المواطنين .

وتمكنت حملة رقابية من ديوان عام مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، الأحد، من ضبط سيارة رقم / ٤٧٥١ نقل قنا محملة بعبوات مخللات بناحية الزينية قبلى- مركز طيبة، وقامت الحملة باستيقاف السيارة وبالتفتيش على السلع الموجودة على ظهر السيارة في وجود مندوب التوزيع .

وتبين وجود 44 «جردل» بلاستيكي بداخله مخللات مشكلة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى زنة الجردل 12 كيلو جرام باجمالى وزن 528 كيلو جرام قبل بيعها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما باشرت الحملة أعمالها بالمرور على المخابز البلدية وتحرر عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر نقص وزن بمتوسط 12 جرام في الرغيف الواحد، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين .