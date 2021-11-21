  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط سيارة محملة بـ 44 «جردل مخلل» منتهية الصلاحية بالأقصر

Print
ضبط سيارة محملة بـ 44 «جردل مخلل» منتهية الصلاحية بالأقصر ضبط سيارة محملة بـ 44 «جردل مخلل» منتهية الصلاحية بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع الدعم وضبط كل ما هو يضر بصحة المواطنين .

وتمكنت حملة رقابية من ديوان عام مديرية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، الأحد، من ضبط سيارة رقم / ٤٧٥١ نقل قنا محملة بعبوات مخللات بناحية الزينية قبلى- مركز طيبة، وقامت الحملة باستيقاف السيارة وبالتفتيش على السلع الموجودة على ظهر السيارة في وجود مندوب التوزيع .

وتبين وجود 44 «جردل» بلاستيكي بداخله مخللات مشكلة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى زنة الجردل 12 كيلو جرام باجمالى وزن 528 كيلو جرام قبل بيعها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما باشرت الحملة أعمالها بالمرور على المخابز البلدية وتحرر عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر نقص وزن بمتوسط 12 جرام في الرغيف الواحد، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التموين: نُعيد دراسة سعر السكر.. وتحملنا زيادة أسعار جنونية مؤخرًا

وزير التموين: نُعيد دراسة سعر السكر.. وتحملنا زيادة أسعار جنونية مؤخرًا

بينها سلع ولحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1224 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1224 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها 731 تجاوز سرعة ..«شرطة التموين»: ضبط (3803) مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

بينها 731 تجاوز سرعة ..«شرطة التموين»: ضبط (3803) مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر ..«التموين»: ضبط 1186 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر ..«التموين»: ضبط 1186 قضية متنوعة خلال 24 ساعة