أحمد ياسر ريان يواصل تألقه بهدف رغم خسارة فريقه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن أحمد ياسر ريان لاعب نادي ألتاي إزمير التركي من تسجيل الهدف الوحيد اليوم لفريقه أمام فريق أضنه دمير سبور التركي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري التركي.



وحل ريان بديلًا في الدقيقة 46 ليسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 48، بينما أحرز أهداف أضنة يونس أكفون الهدف الأول في الدقيقة 19، وبريت أسومبالونجا الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم أحرز باباجيد ديفيد الهدف الثالث في الدقيقة 60 من عمر المباراة، لتنتهي بخسارة رفاق ريان بنتيجة 3-1.



وتوقف رصيد ألتاي التركي عند النقطة 16 في المركز الـ 11، بينما رفع أضنة رصيده إلى 19 نقطة محتلًا المركز 10.