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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطبيب المُعتدى عليه داخل فرع شركة فوادفون، وانتشر المقطع على موقع «فيس بوك» تحت عنوان «فيديو فودافون»، والذى انتشر بشكل سريع يبدو انه فاق توقعات أصحاب المشكلة ومصور الفيديو بحسب تصريحات الطبيب ومصور الفيديو في مقطعي فيديو منفصلين لهما منتشرين على مواقع التواصل، وأصبحت الواقعة أحد أهم أخبار مصر اليوم.

طبيب حادثة فرع فودافون يشرح التفاصيل ويدافع عن الموظف خدمة العملاء (فيديو)

يقول الطبيب في مقطع الفيديو، «كانت لدي مشكلة في الخط الخاص بي، وحصلت على رقم الدور، ووصلت لموظف خدمة العملاء، وخرجت لأحدث موظف خدمة العملاء، ودخل العميل التالي وكان الأستاذ طارق «مصور الفيديو» وكان دوره، وحدث بينهما مشكلة لم أكن طرفًا فيها، والصوت كان عالي، وموظف آخر بدأ يتدخل وقاله إمشي اطلع بره، وذلك استفزني، وقلت له دا عميل ما ينفعش تقوله إطلع بره، فقال إنت كمان هتطلع بره، قولت ورينى إزاي هاطلع بره أنا مش في بيتك أنا في فرع فودافون، وجه موظف زقني وفى ثانية لقيت نفسي بنضرب».

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ويضيف طبيب واقعة فرع فودافون «لم تحدث أي اصابات جسدية، والموضوع واضح تعامل غير محترف من الموظفين، أحب اشكر الراجل اللى حاش عني اللى كان لابس اسود وما أعرفوش، أحب اشكر الأستاذ طارق اللى وقف صور الفيديو، اللى حاش عني شايف إن ده الصح واللى صور شايف إن ده الصح يحصل، ما أقدرش أقول ده الصح إنه المفروض يحوش عني، أو إن المفروض دا يصور، الأستاذ طارق ساعدني بالطريقة اللى شايفها صح، والشاب اللى لابس اسود كمان، والضابط اللى جه مع النجدة تعامل صح كواقعة شجار».

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ويضيف طبيب حادثة فرع فودافون: «كان لي طلب الموظف اللى غلط فيا يتاخد معاه إجراء قانوني وبشكل سريع، وكان من وجة نظري الموظفين دول يتجازوا، وحد كلمني من فودافون، وكان شاف الفيديو وقال لي إحنا آسفين ووعد إن الموظف يمشي من الفرع، واتنازلت والطرف التاني اتنازل، والراجل وعدنى بتنفيذ الجزاء وخلاص الموضوع خلص».

طبيب حادثة فرع فودافون يشرح التفاصيل ويدافع عن الموظف خدمة العملاء (فيديو)

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ويدافع طبيب واقعة فرع فودافون عن موظف خدمة العملاء: «هو قبل أي حاجة هو بني آدم بيتعصب وأكيد عنده مشاكل، وكل ده وارد، هو ما شرقش هو ما قتلش، ما أخدش رشوة، هو راجل غلط وأنا تمسكت بحقي يرجعلي بالطريقة اللى أنا شايفها صح، وأنا مرضي تمامًا، وقلت يارب آخد حقي، الموضوع خلص».

مشاجرة داخل فودافون

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ويؤكد الطبيب «أنا لم أطلب أن أكون تريند، أنا أخدت حقي، الراجل ده بيته اتخرب، ممكن يكون عنده أقساط، أكيد الراجل ده عنده حياة، واتجازي بسبب غلطة عملها، هو أخد جزاؤه وأنا أخذت حقي، والموضوع انتهي، وأنا مرضي تمامًا باللي حصل».

وختم طبيب حادثة فرع فودافون كلامه بعبارة: «أشكر شعب مصر يا أطيب شعب في الدنيا والعفو عند المقدرة».