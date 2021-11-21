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عبد الوهاب: فريق سلة جاهز لكأس .. وننتظر لائحة

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عبد الوهاب: فريق سلة الزمالك جاهز لكأس مصر .. وننتظر لائحة كأس العالم عبد الوهاب: فريق سلة جاهز لكأس .. وننتظر لائحة

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أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق السلة الأول بنادي ، أن فريقه سيستأنف التدريبات الجماعية اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي دون راحة عقب الفوز على التأمين مساء امس السبت، استعدادا للمواجهة المقبلة ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق مصر التأمين يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وأضاف عبدالوهاب أن مباريات دوري المرتبط كانت تقييما للاعبين جميعا.

وفيما يخص الاستعداد لبطولة للأندية، فقد كشف ياسر عبدالوهاب عن أن النادي ينتظر النظام واللائحة الخاصة بالبطولة من حيث الاستعانة بالمحترفين، من أجل تدعيم الفريق قبل خوض المونديال.

المصرى اليوم

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