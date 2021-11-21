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أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق السلة الأول بنادي الزمالك، أن فريقه سيستأنف التدريبات الجماعية اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي دون راحة عقب الفوز على مصر التأمين مساء امس السبت، استعدادا للمواجهة المقبلة ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق مصر التأمين يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وأضاف عبدالوهاب أن مباريات دوري المرتبط كانت تقييما للاعبين جميعا.

وفيما يخص الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية، فقد كشف ياسر عبدالوهاب عن أن النادي ينتظر النظام واللائحة الخاصة بالبطولة من حيث الاستعانة بالمحترفين، من أجل تدعيم الفريق قبل خوض المونديال.