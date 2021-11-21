رونالدو يختار بديل سولشاير في مانشستر يونايتد

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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رغبة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في التعاقد مع لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني ليحل بدلاً من أولي جونار سولشاير كمدرب للشياطين الحمر.

يأتي ذلك بعدما انفصل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة عن النرويجي بعد هزيمة مفاجئة 4-1 أمام واتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة ،«ميرور» البريطانية، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتقد أن لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق هو البديل المثالي لأولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وقاد المدرب البالغ من العمر 51 عامًا منتخب إسبانيا الشاب إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020 ونهائيات دوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فري المدرب كلاوديو رانييري. حسمت النتيجة مصير سولشاير في أولد ترافورد. تعرض النرويجي لضغوط هائلة منذ هزيمة فريقه 5-0 أمام ليفربول قبل شهر.

يشتهر إنريكي بقضاء ثلاث سنوات كمدرب لبرشلونة بين 2014 و2017. وقاد برشلونة إلى الدوري مرتين، وكأس الملك ثلاث مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي قضاها مع النادي.

تم ربط مانشستر يونايتد بمدربين كبار أمثال زين الدين زيدان ومدرب أياكس إريك تين هاج ومدير ليستر سيتي بريندان رودجرز.

على الرغم من دعم كريستيانو رونالدو لويس إنريكي ليكون البديل المثالي لأولي جونار سولشاير، فمن المُرجح أن يتعاقد مانشستر يونايتد مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.