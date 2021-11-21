أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعداد لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الأثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباربات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل، ومحمود عزت، أحمد رمضان بكيهام، وأحمد جمال، ومحمد شكري، وبهاء مجدي

خط الوسط: محمود حليمو، عبدالرحمن عامر، محمد كناريا، حسين فيصل، محمد عبدالعاطى، مصطفى الخواجه، عبدالكبير الوادى، أمير عادل، شريف رضا، صديق اوجولا

خط الهجوم: مروان حمدي، فهد جمعة.

وكان أحمد سامى قد خاض تدريبه الأخير داخل صاله الجيم نظرا لسوء الأحوال الجويه وتعرض الملاعب للغرق بسبب نوه المكنسه وهطول الأمطار بالإسكندريه.