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فرق تنس طاولة تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للناشئين

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فرق تنس طاولة الزمالك تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للناشئين فرق تنس طاولة تستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية للناشئين

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تستعد فرق تنس الطاولة بنادي مراحل “11 و13 و15” عاما للمشاركة في بطولة الجمهورية “فرق” المقرر إقامتها على ملاعب نادي رأس البر في الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر المقبل.

وقال مصطفى محمود مدير قطاع ناشئي تنس الطاولة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن جميع الفرق تخضع حاليا لفترة تدريبات مكثفة على الجانبين الفني والبدني من أجل الوصول لأعلى مستوى استعدادا للمشاركة في البطولة وتحقيق نتائج تليق باسم النادي.

ويقود تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أحمد حلمى مديرا للجهاز ومصطفى محمود مديرا لقطاع الناشئين ومحمد فتحي وخالد حسن ومحمود فراج ومحمد على ومحمد عبدالعزيز وخالد كرارة مدربي المرحلة، وحمدي زهيري إداريا.

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