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محافظ الدرعية يدشن مشروع تدوير بقايا مَزارع النخيل

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محافظ الدرعية يدشن مشروع تدوير بقايا مَزارع النخيل محافظ الدرعية يدشن مشروع تدوير بقايا مَزارع النخيل
تهدف لتحويلها إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية ذات قيمة اقتصادية

محافظ الدرعية يدشن مشروع تدوير بقايا مَزارع النخيل

دشن محافظ الدرعية رئيس برنامج مدينة الدرعية الصحية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مشروع تدوير بقايا المزارع بمدينة الدرعية الصحية.. حماية واستدامة، اليوم بمزرعة السلمانية بالدرعية، بحضور رئيس جامعة الملك سعود، والرئيس التنفيذي للشركة للصناعات الأساسية (سابك)، وممثل منظمة الصحة العالمية ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية بالمملكة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تدوير بقايا مزارع النخيل بمدينة الدرعية الصحية إلى أعلاف حيوانية وأسمدة عضوية ذات قيمة اقتصادية تعود على المزارعين بالفائدة، وإيقاف حرق مخلفات المزارع، ومنع الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة بما يتوافق مع معايير الصحة العالمية المطبقة في برنامج مدينة الدرعية الصحية.

ويدعم هذا التعاون الوطني أحد المشاريع المعززة للاستدامة والتطوير والوعي البيئي، ويسهم في تحقيق أهداف (رؤية المملكة العربية السعودية 2030م) ويتوافق مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء، كما أن هذا المشروع يعدّ نموذجاً يشرف على تنفيذه برنامج مدينة الدرعية الصحية، ويمكن تطبيقه والاستفادة من نتائجه بنقل تجربته في بيئات مشابهة بالمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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