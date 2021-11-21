  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيرلينج هالاند يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد

Print
إيرلينج هالاند يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد إيرلينج هالاند يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد تقرير صحفي ألماني اليوم، أن إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، يفضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية قالت إن قيمة هالاند التسويقة تساوي 130 مليون يورو، ويمتلك شرط جزائي في عقده 75 مليون يورو، فسيجعله هذا مطمع لأندية كثيرة في الصيف القادم.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب النرويجي وجهته المفضلة هي الميرنجي، وإنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف القادم، وأن اللاعب يشترط الحصول على 25 مليون يورو راتب سنوات في صفوف الريال.

وأتمت الصحيفة أن اللاعب يعرف إمكانية الريال للتعاقد أيضًا من مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإنه إذا لم يتم الموافقة على طلبه سيفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

يذكر أن هالاند أحرز 9 أهداف مع بروسيا دورتموند، وهو في المركز الثاني في هدافين البوندسليجا، والمتصدر هو ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ برصيد 14 هدف في الموسم الجاري، ويحتل دورتموند المركز الثاني خلفًا لبايرن ميونخ برصيد 28 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة