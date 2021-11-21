إيرلينج هالاند يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد

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أكد تقرير صحفي ألماني اليوم، أن إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، يفضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية قالت إن قيمة هالاند التسويقة تساوي 130 مليون يورو، ويمتلك شرط جزائي في عقده 75 مليون يورو، فسيجعله هذا مطمع لأندية كثيرة في الصيف القادم.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب النرويجي وجهته المفضلة هي الميرنجي، وإنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف القادم، وأن اللاعب يشترط الحصول على 25 مليون يورو راتب سنوات في صفوف الريال.

وأتمت الصحيفة أن اللاعب يعرف إمكانية الريال للتعاقد أيضًا من مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإنه إذا لم يتم الموافقة على طلبه سيفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

يذكر أن هالاند أحرز 9 أهداف مع بروسيا دورتموند، وهو في المركز الثاني في هدافين البوندسليجا، والمتصدر هو ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ برصيد 14 هدف في الموسم الجاري، ويحتل دورتموند المركز الثاني خلفًا لبايرن ميونخ برصيد 28 نقطة.