★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، رفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بشأن تفسير حكم سابق خلال العام الجاري بشأن اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

ورفضت المحكمة اليوم دعوى مرتضى منصور لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 أبريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، والمتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 و31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

وتساءل رئيس الزمالك، عن مدى تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان هل هي لائحة النادي المعدلة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية والتي قامت اللجنة الأوليمبية بمراجعتها وتم نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ 2 يونيو 2019 بالعدد ١٢٦، أم أنه سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/۱۰/۲۸.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11752 لسنة 76 ق، كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وآخرين .