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شوبير: مفاجآت بالجملة في نادي الثلاثاء المقبل

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شوبير: مفاجآت بالجملة في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل شوبير: مفاجآت بالجملة في نادي الثلاثاء المقبل

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يعيش نادي في الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الإداري في ظل غموض موقف اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة النادي وسط أنباء عن عودة المستشار رئيس النادي السابق لمهام منصبه من جديد خلال الساعات المقبلة.

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق جلسة اليوم الأحد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل وضع خاطرة طريق في الزمالك للمرحلة المقبلة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق اليوم الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" : مفاجآت بالجملة في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل.

وكشفت مصادر للمصري اليوم اليوم أن وزير الشباب والرياضة قرر عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل، وأن اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة نادي الزمالك سترحل يوم الثلاثاء المقبل 23 نوفمبر الجاري.

المصرى اليوم

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