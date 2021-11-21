«نقل النواب» تناقش 4 طلبات إحاطة بشأن الطرق ومترو الأنفاق

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تناقس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الثلاثاء والاربعاء المقبلين، 4 طلبات إحاطة في اجتماعين متتالين.

وتناقس جلسة الثلاثاء طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائب أحمد رمزي حول عدم استكمال رصف وازدواج طريق المناشي- الخطابة لمسافة 40 متر بمحافظة الجيزة، والثاني مقدم من النائب خالد تامر طايع حول الحاجة إلى إنشاء مخرج ومطلع لمحور 26 يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ضمن أعمال توسعة المحور بنطاق محافظة الجيزة ايضا.

وتناقش اللجنة خلال جلسة الأربعاء طلبي إحاطة، الأول من النائبة سولاف درويس، حول ضرورة مد خط مترو الانفاق من محطة شبر الخيمة إلى مدينة قليوب نظرا لاتساع المدنية وزيادة عدد السكان، والثاني من النائب محمد جبريل عدم جدوى خط السكة الحديد من مدينة السادات بالمنوفية وحتي مدينة كفر الدوار بالبحيرة في ظل وجود القطار السريع الذي سيمر بالمدينة.