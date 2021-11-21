«الداخلية»: ضبط 340 طربة حشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية في الإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية «لأحدهما معلومات جنائية» –تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية وثان العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وتم ضبط أحدهما حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته 300طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول. كما أمكن ضبط الأخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 مليون و800 الف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.