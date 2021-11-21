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«الداخلية»: ضبط 120 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية في مطروح

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«الداخلية»: ضبط 120 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية في مطروح «الداخلية»: ضبط 120 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية في مطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و200 الف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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