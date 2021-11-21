أخبار عاجلة

محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي -
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية -
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟ -
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة -
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي -
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي -
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب -
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد -
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون» -
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030

Print
تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030 تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030
تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي وذلك في خطوة لتمكين القطاع

تقرير..

واصلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مهمّة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والارتقاء به وبخدماته، وتحسين العمل في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة الاستراتيجي بين باقي الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية، حيث أطلقت مؤخراً "الرخصة اللوجستية"، التي تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي، وذلك في خطوة لتمكين القطاع ودمج جميع الأنشطة تحت مظلة واحدة.

وتم خلال الحفل تسليم 32 شركة الرخص اللوجستية، منها 10 محلية، حيث سيتم السماح للحاصلين عليها بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، كما ستشمل الرخصة عدداً من المميزات التي ستوفرها للحاصلين عليها، وأبرزها تبسيط الإجراءات على الشركات في القطاع، مما سينعكس إيجاباً على جذب مستثمرين في القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة.

وتتمثّل مهام الرخصة في عملها كوسيط للشحن البري والجوي والبحري والخطوط الحديدية، كما سيتم دمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجستية، مما يسهّل العمل على جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المستثمرة في مختلف أنماط النقل.

فيما ستؤدي الرخصة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ما ستقدمه من دعم للجهات الحكومية وحلول وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووسطاء النقل وشركات الشحن، وذلك وفق توجهات ورؤية المملكة 2030.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة لتكون من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار