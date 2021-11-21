خوان براون يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المقاولون

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي عصر اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية على الملعب الفرعي قبل أن ينتقل الفريق ليكمل تدريباته على الملعب الرئيسي.

اشتمل المران على تقسيمة مطولة حيث قام الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، بإيقافها من أجل إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الجولات الماضية.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على بعض الجمل التكتيكية داخل الملعب منها التسديدات والكرات العرضية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين على الملعب الرئيسي والملعب الفرعي تحت قيادة محمد حمص مدرب الفريق.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط، بعد تعرضه للخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف والبنك الأهلي بهدف نظيف والزمالك بهدفين نظيفين.