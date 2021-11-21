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بارزاني يلتقي وزراء البحرين و الإمارات واليونان في «حوار المنامة»

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بارزاني يلتقي وزراء البحرين و الإمارات واليونان في «حوار المنامة» بارزاني يلتقي وزراء البحرين و الإمارات واليونان في «حوار المنامة»

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اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد، مع وزير الدولة في وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة شاهين المقرر، في العاصمة البحرينية المنامة.

وتم خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة عامة، وجرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والإمارات والتأكيد على أهمية توطيد آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع السياسي والأمني في العراق ما بعد الانتخابات النيابية، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان واليونان.

وتناول الجانبان الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كردستان والفرص الاستثمارية ومواجهة تهديدات إرهابي داعش، وأهمية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، وتم التطرق أيضاً إلى الوضع في سوريا والمنطقة.

وأيضا اجتمع مسرور بارزاني مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، لبحث الوضع العام في العراق ومناقشة سبل تعزيز علاقات مملكة البحرين مع العراق وإقليم كردستان.

المصرى اليوم

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