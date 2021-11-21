بكت أثناء ممارستهما الرذيلة.. ربة منزل تقتل طفلتها بمساعدة عشيقها بالقليوبية (قرار المحكمة)

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، الأحد، بإحالة أوراق ربة منزل وعشقيها للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولي (عامين)، عندما صرخت وبكت بصوت عال أثناء ممارستهما الرذيلة في الخصوص، وحددت المحكمة جلسة 3 يناير المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهما.

واستعمت المحكمة في جلستها اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة والتي أكد فيها جرم المتهمين في حق طفلة لاحول لها ولاقوة، مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة على المتهمين.

وفندت المحكمة تفاصيل الواقعة المتمثلة في نشوء علاقة آثمة بين المتهمة الأولى وعشيقها (عاطل)، وممارستهما الرذيلة في شقة مستاجرة للمتهم في الخصوص، ويوم الواقعة اصطحبت المتهمة طفلتها (عامين) معها، وخلال ممارستهما العلاقة المحرمة أجهشت الطفلة بالبكاء، فوضع المتهم وسادة على وجهها لمدة 10 دقائق، ما أسفر عن وفاتها، وحاولا إخفاء جريمتهما بدفنها دون أوراق رسمية في مقابر بمنطقة القناطر الخيرية مدعين أنها وفاة طبيعية نتيجة زواج عرفي، وادعت الزوجة اختفاء الطفلة منها في السوق، وتبين ان المتهم والمتهمة تورطا في قتل الطفلة وخنقها خلال صراخها أثناء علاقتهما الآثمة.