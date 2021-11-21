أخبار عاجلة

محمد شريف: تلقيت عرضين للإحتراف .. والأهلي قام بتعديل عقدي -
تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية -
هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟ -
رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة -
محمد شريف: أتمنى انضمام نجم الزمالك لصفوف الأهلي -
محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي -
خالد قمر: الزمالك قادر على الاحتفاظ بالدوري.. وأتمنى العودة للمنتخب -
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد -
نجم الزمالك: مرتضى منصور هو «ميسي القانون» -
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتخب يحصد المركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه لذوي الهمم بدبي

Print
منتخب مصر يحصد المركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه لذوي الهمم بدبي منتخب يحصد المركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه لذوي الهمم بدبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصلت بعثة منتخب للكاراتيه من ذوي الهمم على المركز الأول في الترتيب العام لبطولة العالم التي احتضنتها دبي، بعدما تفوقت على منتخبات إسبانيا، والمجر، رومانيا، أمريكا، فرنسا، البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، أذربيجان، البرتغال، وأوكرانيا.

وجاءت ميداليات بعثة منتخب مصر للكاراتيه للأبطال من ذوي الهمم كالتالي:

إعاقة حركية:

البطل عبدالعزيز عصام، ميدالية ذهبية.

البطل محمد اللقاني، ميدالية فضية.

إعاقة ذهنية:

البطلة سلمى علاء الدين، ذهبية.

البطل أحمد البلتاجي، ذهبية.

البطل مصطفى حسن، فضية.

البطلة نادين يوسف، برونزية.

إعاقة بصرية:

البطلة روان خليل، برونزية.

البطلة مروة حسن، مركز خامس.

إعاقة حركية:

البطلة فاطمة محمود، برونزية.

البطلة يمنى السيد، مركز خامس.

البطلة آمال سيلمان، مركز سابع.

ترأس البعثة المصرية لذوي الهمم الكابتن عصام عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وضمت رئيس الجهاز الفني للمنتخب مصر لذوي الهمم الكابتن محمد رمضان، كابتن وائل عبدالله مدرب منتخب مصر للإعاقة الذهنية، كابتن محمد عبداللطيف مدرب منتخب مصر للإعاقة الحركية، كابتن محمد حمدي مدرب منتخب مصر للإعاقة البصرية.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي:

May be an image of text that says

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة