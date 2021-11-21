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حصلت بعثة منتخب مصر للكاراتيه من ذوي الهمم على المركز الأول في الترتيب العام لبطولة العالم التي احتضنتها دبي، بعدما تفوقت على منتخبات إسبانيا، والمجر، رومانيا، أمريكا، فرنسا، البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، أذربيجان، البرتغال، وأوكرانيا.

وجاءت ميداليات بعثة منتخب مصر للكاراتيه للأبطال من ذوي الهمم كالتالي:

إعاقة حركية:

البطل عبدالعزيز عصام، ميدالية ذهبية.

البطل محمد اللقاني، ميدالية فضية.

إعاقة ذهنية:

البطلة سلمى علاء الدين، ذهبية.

البطل أحمد البلتاجي، ذهبية.

البطل مصطفى حسن، فضية.

البطلة نادين يوسف، برونزية.

إعاقة بصرية:

البطلة روان خليل، برونزية.

البطلة مروة حسن، مركز خامس.

إعاقة حركية:

البطلة فاطمة محمود، برونزية.

البطلة يمنى السيد، مركز خامس.

البطلة آمال سيلمان، مركز سابع.

ترأس البعثة المصرية لذوي الهمم الكابتن عصام عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وضمت رئيس الجهاز الفني للمنتخب مصر لذوي الهمم الكابتن محمد رمضان، كابتن وائل عبدالله مدرب منتخب مصر للإعاقة الذهنية، كابتن محمد عبداللطيف مدرب منتخب مصر للإعاقة الحركية، كابتن محمد حمدي مدرب منتخب مصر للإعاقة البصرية.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي: