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إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 23 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمواجهة فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي

وجاءت القائمة علي النحو التالي

في حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي

خط الدفاع: احمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو وطارق مصيلحي

خط الوسطك محمد فتحي ومعروف يوسف و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد هلال وشادي رضوان ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر ومحمد حامد

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وشهدت القائمة غياب فادي فريد بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا وإيقافه مباراة واحدة وشهدت القائمة أيضاً عودة أسامة فيصل مهاجم الفريق الذي غاب عن الفريق في المباراة الماضية بسبب الإصابة.