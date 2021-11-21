الأمم المتحدة ترحب باتفاق البرهان وحمدوك لحل الأزمة السياسية في السودان

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رحبت بعثة الأمم المتحدة بالسودان «اليونيتامس» بالإعلان المبدئي، الذي تمّ اليوم عن اتفاق بين الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

وذكرت البعثة، في بيان تلقت «المصري اليوم»، نسخة منه: «إنّنا نشدّد على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي. سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ندعو جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني. ويجب الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.

واضافت: «كما إنّنا نأسف بشدّة لفقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية ونؤكد على الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح هؤلاء الضحايا. ونتوّقع أن يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق.

وتابعت: «يجب معالجة شواغلهم بما يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية: الحرية والسلام والعدالة ونحثّ جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وأكدت اليونيتامس أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.